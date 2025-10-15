РФ втратила 1,1 млн військових, з них майже чверть загиблими: нові оцінки НАТО

Російська армія за час повномасштабної війни проти України перетнула позначку у 1,1 млн втрат на полі бою.

Про це заявив представник керівництва НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

В Альянсі поінформували, що у вересні показник втрат Росії зріс у порівнянні з попереднім місяцем, але лишається меншим, ніж у період особливо масових "м'ясних штурмів" навесні, а також минулого року. На початку осені середньодобові втрати росіян становили 950 осіб.

"Росія все ще має надзвичайно високий рівень втрат. У 2025 році ми спостерігали в середньому 1200 щоденних жертв, і зараз ми вже перевищили позначку в 1,1 мільйона жертв, з яких понад 250 тисяч загинули в бою", – поділився наявними розвідданими представник Альянсу.

Також посадовець висловив впевненість у тому, що лінія оборони України встоїть, попри натиск.

"Хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи росіян, ми вважаємо, що в короткостроковій перспективі крах українських оборонних ліній залишається дуже малоймовірним", – заявив він.

У НАТО визнають помітні втрати підконтрольної ЗСУ території, але кажуть про зменшення темпів наступу РФ.

"Російські сухопутні війська, ймовірно, захопили близько 250 квадратних кілометрів української території у вересні, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 квадратними кілометрами, які росіяни захопили у серпні. Це зменшення площі, найімовірніше, пов'язане зі значною передислокацією кількох російських дивізій уздовж лінії фронту", – пояснюють в Альянсі.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що станом на 2025 рік російська армія втратила понад 300 тисяч військових загиблими та пораненими.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.