В НАТО подсчитали количество погибших и раненых на фронте россиян

В 2025 году резко возросло число представителей армии РФ, которые были убиты или ранены во время боевых действий в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, общавшийся с журналистами накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает "Европейская правда".

Собеседник поделился разведывательными данными о количестве жертв на фронте во время агрессии РФ против Украины.

"На сегодняшний день потери (армии РФ) во время боевых действий составили 1,3 миллиона россиян, из них 400 тысяч – в 2025 году", – заявил чиновник. Таким образом, потери за прошлый год существенно превышают прошлые годы. Отметим, что в этом подсчете речь идет как о погибших, так и о раненых захватчиках, выпавших из боевых действий.

Также в НАТО обнародовали количество погибших российских военных.

"Общее число погибших россиян составляет 350 тысяч", – заявил представитель Альянса.

Заметим, что пять месяцев назад в НАТО называли число российских потерь, которое было на 200 тысяч меньше.

Тогда речь шла о почти четверти погибших в структуре потерь РФ. Таким образом, соотношение раненых к погибшим по данным РФ остается неизменным.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери в советско-финской войне.