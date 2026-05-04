США залучать есмінці, літаки та 15 тисяч військових для супроводу суден Ормузькою протокою

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Про це стало відомо із допису CENTCOM у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

З 4 травня сили Центрального командування США почнуть надавати підтримку операції "Свобода" з метою "відновлення свободи судноплавства" для торгового флоту через Ормузьку протоку.

До військової підтримки США для цього проєкту увійдуть: есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 тисяч військовослужбовців.

У CENTCOM наголосили, що ця місія буде спрямована на підтримку торгових суден, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі.

Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.

Трамп заявив, що чекає точного формулювання іранських пропозицій щодо завершення війни, однак не вважає, що вони будуть прийнятними.