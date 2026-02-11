Каллас розповіла, що обговорить з Федоровим на засіданні Ради ЄС 11 лютого

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони, яке відбудеться увечері 11 лютого у Брюсселі, європейські міністри обговорять з українським міністром оборони Михайлом Федоровим військову підтримку України з боку ЄС, а також співпрацю у сфері оборонних інновацій.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС 11 лютого.

"У зустрічі бере участь новий міністр оборони України, який відомий своїми інноваціями у сфері оборони… Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти їм, але також є багато чого, чого ми можемо навчитися у них, коли йдеться про оборонні інновації", – розповіла Каллас.

Вона наголосила, що при цьому варто мати на увазі, що "Росія не виграє цю війну, кількість втрат зростає, її економіка почувається недобре".

"Ми також обговоримо наш внесок у гарантії безпеки – підготовку українських солдатів також на території України. Ми визначили два тренувальні центри, які можуть бути використані для цієї мети", – повідомила головна дипломатка ЄС.

Також міністри піднімуть питання надання Україні кредиту в 90 млрд євро протягом наступних двох років.

"Дуже важливо, щоб пріоритети – нагальні пріоритети України – були враховані, а також важлива гнучкість використання цих коштів. На додаток до цього, нам також потрібен приватний капітал, і для цього у нас є дві пропозиції для Європейського інвестиційного банку", – розповіла Кая Каллас.

Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування військових та бюджетних витрат у 2026-27 роках.

Джерела "ЄвроПравди" раніше повідомляли, що ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні.