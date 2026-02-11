Каллас рассказала, что обсудит с Федоровым на заседании Совета ЕС 11 февраля

Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны, которое состоится вечером 11 февраля в Брюсселе, европейские министры обсудят с украинским министром обороны Михаилом Федоровым военную поддержку Украины со стороны ЕС, а также сотрудничество в сфере оборонных инноваций.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС 11 февраля.

Совет ЕС в Брюсселе 11 февраля обсудит с Федоровым оборонные инновации и военную поддержку Украины.

"Во встрече принимает участие новый министр обороны Украины, который известен своими инновациями в сфере обороны... Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы помочь им, но также есть многое, чему мы можем научиться у них, когда речь идет об оборонных инновациях", – рассказала Каллас.

Она подчеркнула, что при этом следует иметь в виду, что "Россия не выиграет эту войну, количество потерь растет, ее экономика чувствует себя нехорошо".

"Мы также обсудим наш вклад в гарантии безопасности – подготовку украинских солдат также на территории Украины. Мы определили два тренировочных центра, которые могут быть использованы для этой цели", – сообщила главный дипломат ЕС.

Также министры поднимут вопрос предоставления Украине кредита в 90 млрд евро в течение следующих двух лет.

"Очень важно, чтобы приоритеты – насущные приоритеты Украины – были учтены, а также важна гибкость использования этих средств. В дополнение к этому, нам также нужен частный капитал, и для этого у нас есть два предложения для Европейского инвестиционного банка", – рассказала Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 11 февраля, на заседании Совета ЕС по вопросам обороны профильные европейские министры будут планировать дальнейшее предоставление военной помощи Украине, в дискуссии примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров.

Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов в 2026-27 годах.

Источники "ЕвроПравды" ранее сообщали, что ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить два военных тренировочных центра в Украине.