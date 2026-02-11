У Латвії далекобійника засудили до 3 років ув'язнення за перевезення боєприпасів до Росії

Далекобійника, який намагався нелегально вивезти з Латвії до Росії десять тисяч патронів, засудили до трьох років тюремного ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У вересні минулого року на прикордонному пункті Терехово (Латвія) був затриманий громадянин Росії та Естонії, далекобійник, який працював у литовській логістичній компанії. Він намагався незаконно ввезти до Росії 10 000 патронів.

У відповідь на військову агресію Росії проти України в Європейському Союзі заборонена передача або експорт до Росії вогнепальної зброї, її деталей і суттєвих компонентів. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність.

Прокурор Каспарс Кікутс розповів, що чоловік сховав боєприпаси до вогнепальної зброї під спальним місцем – у ящику для інструментів, загорнувши їх у чорний пакет. Так він сподівався непомітно перевезти їх через кордон.

З вересня Руслан Мотузал перебуває в Центральній в'язниці, і до судового засідання він підключився по відеозв'язку. Хід процесу йому перекладав російською мовою наданий державою перекладач.

Обвинувачений має незакінчену середню освіту, проживає в російському місті Печори, був умовно засуджений в Росії в 1995 році.

Латвійському слідству він стверджував, що віз патрони до Росії, щоб займатися стрілецьким спортом.

"У даній справі не отримано доказів того, що дії були мотивовані ідеологічно", – уточнює прокурор Кікутс. "Сама людина займається стрілецьким спортом і стверджує, що віз боєприпаси, щоб мати можливість займатися цим в Росії, оскільки там такі патрони недоступні", – додав він.

На запитання журналістів, чи можна цьому вірити, він відповів наступне: "У конкретному випадку, на мій погляд, обсяг боєприпасів був достатнім, щоб вважати, що вони призначалися не для спорту або розваги"

Обвинувачений не заперечував, що намагався незаконно вивезти патрони до Росії. Руслан Мотузал повністю визнав свою провину.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки із зарахуванням часу, вже проведеного під вартою.

Вирок ще не набрав законної сили, і після ознайомлення з його повним текстом сторони зможуть його оскаржити. До набрання вироком чинності обвинуваченому залишено чинний запобіжний захід – утримання під вартою.

Повідомляли також, що земельний суд німецького Гамбурга восени засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за постачання до Росії електроніки для безпілотників.

Раніше у вересні земельний суд Гамбурга оголосив вироки пʼятьом обвинуваченим у порушенні санкційного режиму проти Росії.