У Німеччині двох чоловіків засудили за постачання РФ електроніки до безпілотників

Земельний суд німецького Гамбурга засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за постачання до Росії електроніки для безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Вони були визнані винними в бандитських і комерційних порушеннях Закону про зовнішню торгівлю в десяти випадках, йдеться в повідомленні суду.

Головний обвинувачений буде ув'язнений на шість років і дев'ять місяців, співвідповідач – на три роки і шість місяців. Проти обох було винесено рішення про конфіскацію доходів на загальну суму 63 600 євро.

Відповідальна палата визнала доведеним, що в період з вересня 2022 року по листопад 2023 року обидва чоловіки поставили в Росію електричні компоненти на суму майже 1,2 млн євро, які могли бути використані для створення військових дронів.

При цьому вони свідомо проігнорували відповідні заходи ембарго Європейського Союзу. Серед них були діоди, мікросхеми та транзистори, які також використовуються для створення військових дронів.

Раніше у вересні земельний суд Гамбурга оголосив вироки пʼятьом обвинуваченим у порушенні санкційного режиму проти Росії.

Раніше повідомлялось, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.

Минулого року в німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій.