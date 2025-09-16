У Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії

Земельний суд Гамбурга оголосив вироки пʼятьом обвинуваченим у порушенні санкційного режиму проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пʼятьом фігурантам інкримінували порушення Закону про зовнішню торгівлю через експорт до Росії електричних компонентів і лабораторного приладдя в період між 2022 і 2024 роками.

Згідно з обвинувальним актом, на лаві підсудних були керівник, акціонер і співробітник компанії з Гамбурга, які разом з іншими обвинуваченими організували, здійснювали та приховували незаконні поставки до Росії та їхню оплату.

Вони, серед іншого, збували до Росії електричні схеми, вилки та підсилювачі, а також лабораторні центрифуги. Одним із маршрутів, який дозволяв ухилятись від санкцій проти Москви, був Гонконг.

Пʼятьох фігурантів засудили до різних вироків – від шести місяців умовно до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Суд також постановив конфіскувати понад 900 тисяч євро доходів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше повідомлялось, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.

Минулого року в німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій.