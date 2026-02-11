Зеленський підтвердив готовність постачати вугілля електростанції в Придністров’ї

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну українська сторона запропонувала постачати вугілля Кучурганській електростанції у невизнаному Придністров’ї.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Він відповідав на питання молдовських журналістів про готовність постачати вугілля молдовській електростанції, яка стикається з труднощами через скорочення поставок газу.

"Україна просто продемонструвала добросусідство, продемонструвала партнерство, ми сказали вчора разом з міністром енергетики, що ми готові, якщо вам це потрібно. Чекаємо відповіді від молдовської сторони", – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що трохи більше року тому тодішній прем'єр Молдови Дорін Речан зазначив, що Кишинів не звертався до України з проханнями допомогти Придністров'ю енергоресурсами, але не заперечував би проти цього.

"Ми не просили Київ про жодну допомогу в цьому сенсі, але (ми би погодилися) якби Київ запропонував допомогу... Наприклад, можливе постачання вугілля, якщо буде запит про це з боку придністровського регіону, від керівництва електростанції в Кучургані (у Придністров’ї)", – сказав Дорін Речан.

Минулого тижня повідомляли, що у невизнаному Придністров’ї знову загострюється енергетична криза – у зв’язку з потребою економії газу із четверга, 5 лютого, Молдовська ДРЕС перейшла на виробництво електроенергії з використанням вугілля.