Зеленский подтвердил готовность поставлять уголь электростанции в Приднестровье

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну украинская сторона предложила поставлять уголь Кучурганской электростанции в непризнанном Приднестровье.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопросы молдавских журналистов о готовности поставлять уголь молдавской электростанции, которая сталкивается с трудностями из-за сокращения поставок газа.

"Украина просто продемонстрировала добрососедство, продемонстрировала партнерство, мы сказали вчера вместе с министром энергетики, что мы готовы, если вам это нужно. Ждем ответа от молдавской стороны", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что чуть больше года назад тогдашний премьер Молдовы Дорин Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.

"Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились), если бы Киев предложил помощь... Например, возможно поставки угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", – сказал Дорин Речан.

На прошлой неделе сообщалось, что в непризнанном Приднестровье снова обостряется энергетический кризис – в связи с необходимостью экономии газа с четверга, 5 февраля, Молдавская ГРЭС перешла на производство электроэнергии с использованием угля.