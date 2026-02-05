У Придністров'ї економлять газ: ДРЕС перейшла на вугілля, великі підприємства зупинились

У невизнаному Придністров’ї знову загострюється енергетична криза – у зв’язку з потребою економії газу із четверга, 5 лютого, Молдовська ДРЕС перейшла на виробництво електроенергії з використанням вугілля.

Про це повідомило видання МОСТ, пише "Європейська правда".

Напередодні, 4 лютого, свою роботу призупинили ключові промислові підприємства регіону – текстильний комбінат "Тиротекс" та Рибницький цементний завод.

За інформацією джерел видання, нові обмеження у споживанні газу пов’язані з черговою затримкою розрахунків з боку Росії.

При цьому Мінекономрозвитку невизнаної ПМР запевняє, що ризиків щодо дефіциту природного газу наступного тижня не очікується

"З метою виключення спекуляцій на тему забезпеченості Придністров'я природним газом інформуємо, що заходи в енергетичному секторі республіки спрямовані на балансування споживання", – повідомили у відомстві.

У Придністров’ї з другої половини грудня діє режим надзвичайної ситуації через брак газу. Востаннє його продовжували 15 січня ще на місяць.

Упродовж 2025 року регіон неодноразово стикався з нестачею газу через затримки платежів після того, як російська сторона змінила компанію, відповідальну за оплату постачань.

Загалом газова криза в Придністров’ї триває вже понад рік. Після припинення транзиту російського газу через територію України 1 січня 2025 року "Газпром" так і не відновив постачання в регіон, попри наявну технічну можливість транспортування через трансбалканський маршрут.

14 січня віцепрем'єр з реінтеграції Молдови Валеріу Ківерь заявив, що Кишинів може надати підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але для цього Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію.