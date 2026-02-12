У 18–24 роки багато рішень здаються тимчасовими. Навчання, перша робота, переїзд, пауза "на подумати". Військова служба – навпаки: вимагає чіткості й свідомого розуміння: чи це ваше, чи підійде? Тому формат контракту 18–24 став відповіддю для тих, хто хоче заздалегідь розуміти термін служби, умови й свою роль у підрозділі.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" долучилася до державної програми контракту 18–24 і відкрила набір добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт підписують на визначений термін, тобто різниця з мобілізацією 100% є: спершу пройти навчання – далі служити у складі підрозділу у визначений термін, маючи вибір продовжити та завершити кар’єру і повернутися до цивільного життя.

Що передбачає контракт?

Базовий контракт укладається на один рік. Упродовж цього часу військовослужбовець проходить навчання за обраною спеціальністю та служить у бойовому підрозділі. Для напрямів, пов’язаних із безпілотними системами, діє інший формат – із фіксованим дворічним терміном служби.

Умови договору відомі заздалегідь. Йдеться про грошове забезпечення, соціальні гарантії та підготовку, яка не обмежується теорією. Це практична робота в підрозділі, де кожен відповідає за свою ділянку.

Які посади відкриті?

Контракт 18–24 у "Азові" передбачає бойові спеціальності. Набір триває до підрозділів, які виконують завдання в зоні відповідальності бригади.

Серед доступних напрямів – піхотні посади: стрільці, кулеметники, снайпери, розвідники, гранатометники. Окремий блок становить робота з безпілотними системами – від розвідки до ураження цілей. Єдине, що вакансія з дронами має інший фіксований період служби – 24 місяці.

Якщо досвіду немає

Для більшості кандидатів такого віку військовий досвід – відсутній, і це нормально. Тому контракт 18–24 починається з підготовки. Навчання проходять усі – незалежно від того, чи був навіть базовий досвід раніше. Після цього новобранці переходять до роботи в складі підрозділів разом із досвідченими бійцями, які стають побратимами, наставниками, підтримкою й опорою.

Командний дух зближує під час виконання важливих завдань і формує стійкість, навіть коли важко.

Чому молодь масово йде на контракт 18-24?

Контракт 18–24 часто розглядають ті, кому важливо не опинитися в ситуації "без строків і без пояснень". Це спосіб піти на службу з розумінням, на який період і в яких умовах. Для когось цей рік стає першим досвідом у війську. Для когось – перевіркою, чи готовий він залишатися далі.

Актуальні умови, вимоги та порядок подачі заявки опубліковані на офіційному ресурсі azov.org.ua, де зібрана повна інформація для тих, хто розглядає службу в "Азові" за програмою контракту 18–24. До речі, на сайті також є гарячі новини з фронту, зокрема "цікава гра у хованки" – рахуйте програвших росіян разом з азовцями.