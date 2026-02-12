У Косові затвердили уряд після понад року політичної кризи

Парламент Косова затвердив новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Альбіном Курті 66 голосами "за" і 49 "проти".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Danas.

До складу уряду увійшли 19 міністрів і троє віцепрем’єрів. Курті призначив Глаука Конюфцу своїм заступником і міністром закордонних справ.

У своїй заяві перед парламентом Курті оголосив про економічний розвиток, інвестиції в армію і поліцію, будівництво заводу з виробництва боєприпасів і виробництво дронів.

Він також заявив, що "нормалізація відносин з Белградом буде здійснюватися на основі конструктивного діалогу, заснованого на Брюссельській та Охридській угодах, між двома рівноправними сторонами, але без втручання у внутрішні справи".

Нагадаємо, місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.

На них партія Альбіна Курті "Самовизначення" здобула 57 зі 120 місць у парламенті.

