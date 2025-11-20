У Косові офіційно розпустили парламент і призначили дострокові вибори

Президентка Косова Вйоса Османі у четвер повідомила, що підписала указ про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів після того, як депутати не змогли призначити постійний уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

На пресконференції в четвер після зустрічі з представниками політичних партій Косова Османі сказала, що більшість з них підтримали проведення дострокових виборів 28 грудня.

"Як президентка, я маю обов'язок визначити найдовший, а не найкоротший термін, щоб уникнути деяких викликів, пов'язаних зі швидкою організацією виборів", – сказала вона.

Перед тим президентка Косова підписала рішення про розпуск парламенту – після того як політичні лідери не змогли досягти згоди про призначення уряду з другої спроби.

Косово вже багато місяців перебуває у стані політичної кризи через те, що "Самовизначення" не змогло сформувати більшості, а всі опозиційні партії відмовились із ним співпрацювати.

У результаті парламент Косова місяцями не міг обрати спікера, чим не лише унеможливив призначення постійного уряду, а й зірвав ухвалення бюджетних рішень.