В Косово утвердили правительство после более чем года политического кризиса

Парламент Косово утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Альбином Курти 66 голосами "за" и 49 "против".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Danas.

В состав правительства вошли 19 министров и трое вице-премьеров. Курти назначил Глаука Конюфцу своим заместителем и министром иностранных дел.

В своем заявлении перед парламентом Курти объявил об экономическом развитии, инвестициях в армию и полицию, строительстве завода по производству боеприпасов и производстве дронов.

Он также заявил, что "нормализация отношений с Белградом будет осуществляться на основе конструктивного диалога, основанного на Брюссельском и Охридском соглашениях, между двумя равноправными сторонами, но без вмешательства во внутренние дела".

Напомним, месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косово Вйосу Османи разогнать парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.

На них партия Альбины Курти "Самоопределение" получила 57 из 120 мест в парламенте.

