Прем’єрка Латвії засудила дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на змаганнях в рамках Олімпіади.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня зазначила, що не погоджується з рішенням МОК щодо дискваліфікації українця, який виступав на Олімпіаді у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ.

"Це суперечить олімпійському духу та основним цінностям поваги і солідарності. Вшанування загиблих – це не політична пропаганда, а акт гуманності", – підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт зимових Олімпійських ігор-2026 через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету.

27-річного киянина відсторонили від змагань через використання "шолому пам'яті" на тренувальних сесіях.