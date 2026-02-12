Премьер-министр Латвии осудила дисквалификацию украинца Гераскевича на Олимпиаде

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на соревнованиях в рамках Олимпиады.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Силиня отметила, что не согласна с решением МОК о дисквалификации украинца, который выступал на Олимпиаде в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших в результате агрессии РФ.

"Это противоречит олимпийскому духу и основным ценностям уважения и солидарности. Почитание погибших – это не политическая пропаганда, а акт гуманности", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет выйти на старт зимних Олимпийских игр-2026 из-за дисквалификации от Международного олимпийского комитета.

27-летнего киевлянина отстранили от соревнований из-за использования "шлема памяти" на тренировочных сессиях.