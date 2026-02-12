Укр Рус Eng

Британія передасть Україні 1000 багатоцільових ракет

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 12:19 — Марія Ємець

Велика Британія анонсувала надання Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет як підсилення української ППО.

Про це йдеться в оголошенні Міноборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

12 лютого у відомстві заявили, що Британія передасть Україні ще тисячу легких багатоцільових ракет Martlet (Lightweight Multirole Missiles), які виробляються у Белфасті і можуть застосовуватися з різних платформ та ПЗРК. 

"Вони будуть вкрай важливими для захисту української інфраструктури й міст від дедалі потужніших ракетно-дронових ударів РФ", – зазначили у повідомленні. 

Перед цим оголосили, що Британія надасть додатково пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову допомогу ППО України.

Також цього тижня Британія долучилась до закупівель американської зброї для України через програму PURL.

