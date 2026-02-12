Британія передасть Україні 1000 багатоцільових ракет

Велика Британія анонсувала надання Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет як підсилення української ППО.

Про це йдеться в оголошенні Міноборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

12 лютого у відомстві заявили, що Британія передасть Україні ще тисячу легких багатоцільових ракет Martlet (Lightweight Multirole Missiles), які виробляються у Белфасті і можуть застосовуватися з різних платформ та ПЗРК.

The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks.



The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026

"Вони будуть вкрай важливими для захисту української інфраструктури й міст від дедалі потужніших ракетно-дронових ударів РФ", – зазначили у повідомленні.

Перед цим оголосили, що Британія надасть додатково пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову допомогу ППО України.

Також цього тижня Британія долучилась до закупівель американської зброї для України через програму PURL.