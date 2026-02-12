Британія анонсувала ще пів мільярда на ППО для України

Велика Британія надасть додатково пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову допомогу протиповітряній обороні України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО.

Британія підтримає українську протиповітряну оборону на суму 0,5 млрд фунтів стерлінгів.

"Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону Україні", – повідомив Гілі.

Він наголосив, що участь Британії у спільних проєктах НАТО та її підтримка України "є свідченням того, що Британія є силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО".

"Я пишаюся Збройними силами Великої Британії, я пишаюся лідерством Великої Британії, я пишаюся відданістю Великої Британії нашим союзникам. Ми підтримаємо вас, ми захистимо вас, ми боротимемося з вами в цю нову еру загроз і жорсткої сили", – підкреслив Гілі.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші $205 млн.

Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, Сполучені Штати очікують, що держави-члени Альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО.