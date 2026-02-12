Британия передаст Украине 1000 многоцелевых ракет

Великобритания анонсировала передачу Украине дополнительных 1000 многоцелевых ракет для усиления украинской ПВО.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

12 февраля в ведомстве заявили, что Великобритания передаст Украине еще тысячу легких многоцелевых ракет Martlet (Lightweight Multirole Missiles), которые производятся в Белфасте и могут применяться с различных платформ и ПЗРК.

The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks.



The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026

"Они будут крайне важны для защиты украинской инфраструктуры и городов от все более мощных ракетно-дроновых ударов РФ", – отмечается в сообщении.

Перед этим объявили, что Великобритания предоставит дополнительно полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную помощь ПВО Украины.

Также на этой неделе Великобритания присоединилась к закупкам американского оружия для Украины через программу PURL.