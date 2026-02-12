Укр Рус Eng

Британия передаст Украине 1000 многоцелевых ракет

Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 12:19 — Мария Емец

Великобритания анонсировала передачу Украине дополнительных 1000 многоцелевых ракет для усиления украинской ПВО.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

12 февраля в ведомстве заявили, что Великобритания передаст Украине еще тысячу легких многоцелевых ракет Martlet (Lightweight Multirole Missiles), которые производятся в Белфасте и могут применяться с различных платформ и ПЗРК.

"Они будут крайне важны для защиты украинской инфраструктуры и городов от все более мощных ракетно-дроновых ударов РФ", – отмечается в сообщении.

Перед этим объявили, что Великобритания предоставит дополнительно полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную помощь ПВО Украины.

Также на этой неделе Великобритания присоединилась к закупкам американского оружия для Украины через программу PURL.

Великобритания Оружие ВСУ
