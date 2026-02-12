Пісторіус: домовленість про дату вступу України в ЄС є можливою

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус вважає реалістичною домовленість про дату вступу України до ЄС, на якій наполягає президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Пісторіуса попросили відреагувати на чергову заяву Зеленського про те, що Україна потребує визначення дати свого вступу до ЄС, оскільки членство у Євросоюзі є частиною безпекової архітектури.

Представник уряду Німеччини заявив, що вважає реалістичним домовитися про таку дату. "Конкретна дата завжди можлива", – заявив він.

Втім, Пісторіус каже, що визначення цієї дати потребує окремої роботи. "Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", – заявив він.

Це стало першою заявою німецького уряду, що заявляє про припустимість цієї вимоги, яка лунає від України.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року – неможливий, однак він не заперечував і не підтверджував можливості узгодження іншої дати.

Президент Зеленський цього тижня знову заявив, що Україні потрібна конкретна дата вступу в ЄС, визначена у рамках мирних переговорів.

