Укр Рус Eng

Мерц: вступ України до ЄС у 2027 році – неможливий

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 07:11 — Ольга Ковальчук

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NW.

Канцлер Німеччини після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні прокоментував дату, до якої, як наполягають українські високопосадовці, Україна має стати членом ЄС, назвавши це "неможливим".

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", – сказав Мерц.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес, як правило, займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу, однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", – пояснив канцлер.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав перспективу України в ЄС вирішальним внеском у забезпечення майбутнього мирного врегулювання та в архітектуру безпеки в Європі.

При цьому Вадефуль чітко дав зрозуміти, що для Києва не може бути жодних перспектив скорочень у процесі приєднання.

Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив, що в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками має бути закріплена дата вступу України до ЄС – 2027 рік. 

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року, та пообіцяв 100 років блокувати її вступ. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Вступ до ЄС
Реклама: