Мерц: вступ України до ЄС у 2027 році – неможливий

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NW.

Канцлер Німеччини після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні прокоментував дату, до якої, як наполягають українські високопосадовці, Україна має стати членом ЄС, назвавши це "неможливим".

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", – сказав Мерц.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес, як правило, займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу, однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", – пояснив канцлер.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав перспективу України в ЄС вирішальним внеском у забезпечення майбутнього мирного врегулювання та в архітектуру безпеки в Європі.

При цьому Вадефуль чітко дав зрозуміти, що для Києва не може бути жодних перспектив скорочень у процесі приєднання.

Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив, що в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками має бути закріплена дата вступу України до ЄС – 2027 рік.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року, та пообіцяв 100 років блокувати її вступ.