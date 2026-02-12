Писториус: договоренность о дате вступления Украины в ЕС возможна

Министр обороны Германии Борис Писториус считает реалистичной договоренность о дате вступления Украины в ЕС, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Писториуса попросили отреагировать на очередное заявление Зеленского о том, что Украина нуждается в определении даты своего вступления в ЕС, поскольку членство в Евросоюзе является частью архитектуры безопасности.

Представитель правительства Германии заявил, что считает реалистичным договориться о такой дате. "Конкретная дата всегда возможна", – заявил он.

Впрочем, Писториус говорит, что определение этой даты требует отдельной работы. "Какой она должна быть? Об этом нужно вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", – заявил он.

Это стало первым заявлением немецкого правительства, заявляющим о допустимости этого требования, которое звучит от Украины.

Ранее канцлер Германии заявлял, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года – невозможно, однако он не отрицал и не подтверждал возможности согласования другой даты.

Президент Зеленский на этой неделе вновь заявил, что Украине нужна конкретная дата вступления в ЕС, определенная в рамках мирных переговоров.

"Европейская правда" первой сообщила о деталях дискуссии по этому поводу, которая ведется в ЕС. Читайте подробно: В ЕС на честном слове. Что стоит за разговорами о 2027 году и "частичном" членстве Украины.