Зеленський висловився щодо ідеї "вступу авансом" для України, яку обговорюють у ЄС

Президент Володимир Зеленський на тлі чуток про "план" Європейського Союзу щодо "часткового" членства України в ЄС нагадав, що для країни в цьому питанні важлива конкретна дата.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Нещодавно Politico писало, що Євросоюз начебто виношує безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в ЄС вже наступного року. План начебто передбачає, що Україна отримає місце за столом ЄС ще до того, як проведе всі реформи, необхідні для отримання повних прав членства.

Коментуючи це питання, Зеленський сказав, що ставиться до таких "чуток дуже обережно".

"Я казав наступне і хочу це підкреслити – Україна зробить все, щоб технічно бути готовою вступу до 2027-го року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", – акцентував він.

За словами українського президента, якщо у договорі, який потенційно будуть підписувати США, Росія, Україна та Європа не буде дати вступу України в ЄС – РФ "зробить все потім, щоб заблокувати процес".

"Тому для нас ЄС – це конкретика, бо це ще раз підкреслюю гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України – це конкретика з конкретною датою", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Брюсселі вигадали новий формат роботи над вступом України до ЄС, аби фактична підготовка до членства не гальмувала через вето Угорщини на початок переговорів.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році.

Читайте детально: До ЄС на чесному слові. Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України