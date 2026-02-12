Чому ЄС готує санкції проти Грузії і які проблеми для Тбілісі це може створити

Уряд Грузії зіткнувся зі ще однією серйозною проблемою – проти країни можуть бути застосовані санкції Європейського Союзу.

За даними Reuters і Радіо "Свобода", 20-й пакет санкцій, який в ЄС сподіваються узгодити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, включає в себе і обмеження щодо грузинського чорноморського порту Кулеві.

Про те, чому Євросоюз може накласти санкції на грузинський порт і які проблеми для Грузії це може створити, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Покарання Тбілісі: які наслідки можуть мати санкції ЄС проти Грузії. Далі – стислий її виклад.

Нафтовий термінал "Кулеві" розташований на узбережжі Чорного моря, між Поті та Анаклією, в муніципалітеті Хобі, і належить азербайджанській державній нафтовій компанії SOCAR.

Термінал працює вже кілька десятиліть, ще з часів президента Едуарда Шеварднадзе, проте наприкінці 2025 року розпочав роботу нафтопереробний завод, що підвищило регіональне значення термінала.

Про те, що в термінал "Кулеві" почала прибувати російська нафта, стало відомо наприкінці минулого року.

За даними російського видання "Проект", засновником і основним власником першого в Грузії нафтопереробного заводу, який розпочав імпорт російської нафти до Грузії, є бізнесвумен Мака Асатіані. Зазначаєтсья, що її син вів спільний бізнес у Росії з сином першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил (ГРУ) Владіміра Алексєєва. Того самого, якого підстрелили в Москві 6 лютого.

Крім того, 5 лютого грузинське видання iFact повідомило, що наприкінці січня нафтовий танкер "Сільварі", що входить до "тіньового флоту" РФ, вперше увійшов у територіальні води Грузії. За даними видання, танкер доставив у порт близько 32 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів.

Згідно з проєктом 20-го санкційного пакета ЄС, грузинський порт використовується для морського транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, вироблених у Росії, або російськими танкерами з використанням "нерегулярних і високоризикових схем". Згідно з документом, така практика загрожує ефективності санкцій і може використовуватися для обходу західних обмежень.

В разі включення термінала "Кулеві" до санкційного списку робота порту не буде заблокована, однак це значно ускладнить фінансові операції та співпрацю з європейськими компаніями.

Уряд "Грузинської мрії", як зазвичай, категорично спростував звинувачення і висловив готовність надати Брюсселю докладні пояснення.

За останні роки керівна партія "Грузинська мрія" примудрилася остаточно зіпсувати відносини з ЄС. І зараз складно повірити в поліпшення цих відносин без зміни влади в Тбілісі.

Тоді чому грузинська влада так болісно реагує на санкційні плани Євросоюзу? Тільки через негативний економічний ефект? Не зовсім.

Включення Грузії до санкційного списку ЄС за сприяння Росії в обході енергетичних санкцій може вплинути і на відносини з США. Тільки зовсім не так, як хотілося б "Грузинській мрії".

Адміністрація Трампа дуже болісно реагує на дії третіх країн щодо енергетичної співпраці з РФ. А отже, замість надій на відносини з США "з чистого аркуша" зростає ймовірність ухвалення Сполученими Штатами свого санкційного пакета проти Грузії.

А це той сценарій, якого в "Грузинській мрії" всіма силами сподіваються уникнути.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) і Юрія Панченка Покарання Тбілісі: які наслідки можуть мати санкції ЄС проти Грузії.