Почему ЕС готовит санкции против Грузии и какие проблемы для Тбилиси это может создать

Правительство Грузии столкнулось с еще одной серьезной проблемой – против страны могут быть применены санкции Европейского Союза.

По данным Reuters и Радио "Свобода", 20-й пакет санкций, который в ЕС надеются согласовать к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, включает в себя и ограничения в отношении грузинского черноморского порта Кулеви.

О том, почему Евросоюз может наложить санкции на грузинский порт и какие проблемы для Грузии это может создать, читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Наказание Тбилиси: какие последствия могут иметь санкции ЕС против Грузии. Далее – краткое изложение.

Нефтяной терминал "Кулеви" расположен на побережье Черного моря, между Поти и Анаклией, в муниципалитете Хоби, и принадлежит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

Терминал работает уже несколько десятилетий, еще со времен президента Эдуарда Шеварднадзе, однако в конце 2025 года начал работу нефтеперерабатывающий завод, что повысило региональное значение терминала.

О том, что в терминал "Кулеви" начала прибывать российская нефть, стало известно в конце прошлого года.

По данным российского издания "Проект", основателем и основным владельцем первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода, который начал импорт российской нефти в Грузию, является бизнесвумен Мака Асатиани. Отмечается, что ее сын вел совместный бизнес в России с сыном первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ) Владимира Алексеева. Того самого, которого подстрелили в Москве 6 февраля.

Кроме того, 5 февраля грузинское издание iFact сообщило, что в конце января нефтяной танкер "Сильвари", входящий в "теневой флот" РФ, впервые вошел в территориальные воды Грузии. По данным издания, танкер доставил в порт около 32 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов.

Согласно проекту 20-го санкционного пакета ЕС, грузинский порт используется для морской транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, или российскими танкерами с использованием "нерегулярных и высокорисковых схем". Согласно документу, такая практика угрожает эффективности санкций и может использоваться для обхода западных ограничений.

В случае включения терминала "Кулеви" в санкционный список работа порта не будет заблокирована, однако это значительно усложнит финансовые операции и сотрудничество с европейскими компаниями.

Правительство "Грузинской мечты", как обычно, категорически опровергло обвинения и выразило готовность предоставить Брюсселю подробные объяснения.

За последние годы правящая партия "Грузинская мечта" умудрилась окончательно испортить отношения с ЕС. И сейчас сложно поверить в улучшение этих отношений без смены власти в Тбилиси.

Тогда почему грузинские власти так болезненно реагируют на санкционные планы Евросоюза? Только из-за негативного экономического эффекта? Не совсем.

Включение Грузии в санкционный список ЕС за содействие России в обходе энергетических санкций может повлиять и на отношения с США. Только совсем не так, как хотелось бы "Грузинской мечте".

Администрация Трампа очень болезненно реагирует на действия третьих стран по энергетическому сотрудничеству с РФ. А значит, вместо надежд на отношения с США "с чистого листа" растет вероятность принятия Соединенными Штатами своего санкционного пакета против Грузии.

А это тот сценарий, которого в "Грузинской мечте" всеми силами надеются избежать.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) и Юрия Панченко Наказание Тбилиси: какие последствия могут иметь санкции ЕС против Грузии.