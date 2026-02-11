У ЄС на кінець 2025 року перебували 4,35 млн українців з тимчасовим захистом

Станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців, за останній місяць року його оформили близько 24,6 тисячі осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Євростату, пише "Європейська правда".

Станом на 31 грудня 2025 року у ЄС мали оформлений тимчасовий захист 4,35 млн негромадян ЄС, які виїхали з України через війну; у 98.4% випадках це громадяни України. Порівняно з цифрами на кінець листопада 2025 року, кількість осіб з оформленим тимчасовим захистом до кінця грудня зросла на 24 675 осіб.

Найбільше українців з тимчасовим захистом – у Німеччині, 1,25 млн, що 28,7% від загальної кількості у ЄС. На другому місці – Польща з понад 969 тисячами (22,3%) та Чехія з понад 393 тисячами (9%).

Проте відносно кількості власного населення найбільше українців з тимчасовим захистом – у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.

Серед 26 країн-членів, щодо яких доступні повні дані, зростання чисельності українців з тимчасовим захистом спостерігалось у 22 країнах. Найбільший приріст був у Німеччині (9620 осіб), Іспанії (2235 осіб) та Румунії (2160). У чотирьох країнах українців з тимчасовим захистом поменшало, найбільше їх знялося з реєстрації у Франції (1250) та Естонії (470).

Серед українців з тимчасовим захистом у Європі 43,6% – дорослі жінки, 30,5% – діти, дорослі чоловіки – 25,9%.

Нагадаємо, у червні 2025 році Єврорада ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року.

У вересні 2025 року у країнах ЄС ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.

Читайте також на цю тему: Час повертатися до України? Як ЄС змінить правила для українських "біженців" після 2026 року.