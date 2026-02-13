Дві третини американців не схвалюють наміри Трампа захопити Гренландію

Нещодавнє прагнення американського президента Дональда Трампа захопити контроль над Гренландією відштовхнуло від нього багатьох членів його власної партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень суспільних питань Associated Press-NORC, передає "Європейська правда".

Приблизно 7 з 10 дорослих американців не схвалюють те, як Трамп вирішує питання Гренландії, напівавтономної території Данії, союзника НАТО. Це більше, ніж частка тих, хто не схвалює його зовнішню політику загалом, що свідчить про те, що підхід Трампа до Гренландії став слабким місцем адміністрації.

Близько 24% дорослих американців схвалюють підхід Трампа до Гренландії.

Навіть республіканці не в захваті. Близько половини з них не схвалюють його спробу перетворити крижану територію на американську, тоді як інша половина схвалює це.

Опитування було проведено 5-8 лютого, тобто після того, як Трамп прийняв рішення скасувати мита, покликані змусити європейські країни підтримати контроль США над Гренландією.

Зазвичай прихильники Трампа непохитно підтримують його, тому Гренландія є винятком.

Ці оцінки є найнижчими рейтингами Трампа серед республіканців у списку ключових питань опитування, включаючи економіку та імміграцію – де близько 8 з 10 її схвалюють – та зовнішню політику в цілому. Близько 7 з 10 республіканців схвалюють його загальний підхід до зовнішньої політики.

Опитування AP-NORC, в якому взяли участь 1156 дорослих, було проведено 5-8 лютого на основі вибірки, взятої з імовірнісної панелі AmeriSpeak NORC, яка розроблена для репрезентативного відображення населення США.

Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

Місія координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".