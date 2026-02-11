Британія подвоїть кількість військ у Норвегії для протидії загрозі РФ в Арктиці

Протягом наступних трьох років кількість британських військ у Норвегії подвоїться в рамках заходів протидії російській загрозі на Крайній Півночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що кількість військовослужбовців, дислокованих у Норвегії, збільшиться з 1000 до 2000 осіб.

Це рішення ухвалили у зв'язку із зростанням занепокоєності союзників по НАТО діяльністю Росії в Арктиці, включаючи відновлення роботи старих баз часів холодної війни і посилення військової присутності в регіоні.

"Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни", – заявив Гілі.

Проєкт "Арктичний вартовий", запропонований британською міністеркою закордонних справ Іветт Купер, спрямований на зміцнення спостереження і безпеки в регіоні за зразком наявних операцій НАТО, таких як "Балтійський вартовий" і "Східний вартовий".

В рамках розширення присутності 1500 морських піхотинців Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодна відповідь" в березні.

Великомасштабні навчання в Норвегії, Фінляндії та Швеції призначені для навчання союзних сил в екстремальних умовах Арктики.

У вересні під керівництвом Великої Британії Об'єднані експедиційні сили проведуть навчання під назвою "Lion Protector" за участю військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил декількох європейських країн.

В ході цієї операції збройні сили будуть навчатися захисту критично важливої інфраструктури від атак і диверсій на території Норвегії, Ісландії та в данських протоках.

Минулого року Велика Британія і Норвегія підписали оборонний пакт, спрямований на захист підводних кабелів, відповідно до якого військово-морські сили двох країн будуть керувати об'єднаним флотом для відстеження російських підводних човнів.

За даними Міністерства оборони, за останні два роки кількість російських підводних човнів у водах Великої Британії збільшилася на 30%.

Міністерство оборони заявило, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці зараз повернулася до рівня часів холодної війни.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен розповів, що не може виключити можливість майбутнього вторгнення Росії в країну, тому готується до такого сценарію.