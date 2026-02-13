Две трети американцев не одобряют намерения Трампа захватить Гренландию

Недавнее стремление американского президента Дональда Трампа захватить контроль над Гренландией оттолкнуло от него многих членов его собственной партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований общественных вопросов Associated Press-NORC, передает "Европейская правда".

Примерно 7 из 10 взрослых американцев не одобряют то, как Трамп решает вопрос Гренландии, полуавтономной территории Дании, союзника НАТО. Это больше, чем доля тех, кто не одобряет его внешнюю политику в целом, что свидетельствует о том, что подход Трампа к Гренландии стал слабым местом администрации.

Около 24% взрослых американцев одобряют подход Трампа к Гренландии.

Даже республиканцы не в восторге. Около половины из них не одобряют его попытку превратить ледяную территорию в американскую, тогда как другая половина одобряет это.

Опрос был проведен 5-8 февраля, то есть после того, как Трамп принял решение отменить пошлины, призванные заставить европейские страны поддержать контроль США над Гренландией.

Обычно сторонники Трампа непоколебимо поддерживают его, поэтому Гренландия является исключением.

Эти оценки являются самыми низкими рейтингами Трампа среди республиканцев в списке ключевых вопросов опроса, включая экономику и иммиграцию – где около 8 из 10 ее одобряют – и внешнюю политику в целом. Около 7 из 10 республиканцев одобряют его общий подход к внешней политике.

Опрос AP-NORC, в котором приняли участие 1156 взрослых, был проведен 5-8 февраля на основе выборки, взятой из вероятностной панели AmeriSpeak NORC, которая разработана для репрезентативного отражения населения США.

Напомним, 11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический часовой") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

Миссия будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".