Прем'єр Швеції назвав лицемірним підхід ЄС до санкцій: ми могли б робити набагато більше

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Європа спільно з США могли б за допомогою санкцій ефективніше впливати на Росію, якби були "дійсно серйозними".

Про це він сказав під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

За словами Крістерссона, завдання шкоди російській економіці було б, по суті, ще одним способом досягнення мети стримування Росії.

"Я вважаю, що російська економіка є надзвичайно вразливою. Ми маємо багато даних, які свідчать про те, що вони дуже сильно постраждали. І тіньовий флот є одним із способів застосування санкцій. Але якщо ми дійсно були б серйозними, то спільні масові санкції з боку США та Європи мали б величезний вплив на Росію, а ми є дещо лицемірними. Зараз ми могли б зробити набагато більше", – заявив прем'єр Швеції.

За його словами, у питанні стримування Росії Європа займає оборонну позицію, але цілком можливо вжити наступальних оборонних заходів.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Відомо, що Франція наполягала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".