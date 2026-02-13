Премьер Швеции назвал лицемерным подход ЕС к санкциям: мы могли бы делать гораздо больше

Премьер Швеции Ульф Кристерссон считает, что Европа совместно с США могли бы с помощью санкций более эффективно влиять на Россию, если бы были "действительно серьезными".

Об этом он сказал во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

По словам Кристерссона, нанесение ущерба российской экономике было бы, по сути, еще одним способом достижения цели сдерживания России.

"Я считаю, что российская экономика чрезвычайно уязвима. У нас есть много данных, которые свидетельствуют о том, что они очень сильно пострадали. И теневой флот является одним из способов применения санкций. Но если бы мы действительно были серьезными, то совместные массовые санкции со стороны США и Европы оказали бы огромное влияние на Россию, а мы несколько лицемерны. Сейчас мы могли бы сделать гораздо больше", – заявил премьер Швеции.

По его словам, в вопросе сдерживания России Европа занимает оборонительную позицию, но вполне возможно принять наступательные оборонительные меры.

Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".