Чи програє Трамп проміжні вибори у США і що це може змінити

3 листопада у США пройдуть проміжні вибори до Конгресу, на яких повністю переоберуть Палату представників, а також – третину Сенату.

Ці вибори стануть дуже непростим випробуванням для Дональда Трампа – і тому, що його рейтинги падають, і тому, що історично американці на проміжних виборах воліють дати шанс опозиції.

Зрештою, і сам президент США дає підстави для таких очікувань.

Про сценарії результатів виборів до американського Конгресу і те, чого очікувати Україні, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Шанс зупинити Трампа: як проміжні вибори можуть обмежити президента США. Далі – стислий її виклад.

Історичні прецеденти та поточні соціологічні показники свідчать про серйозну загрозу втрати республіканцями контролю над Капітолієм, що традиційно трапляється з партією чинного президента під час перших проміжних виборів.

Невдоволення станом економіки, яке було головною зброєю республіканців у 2024-му, тепер обертається проти них. Насамперед – через інфляційні ризики, пов'язані з протекціоністською політикою Білого дому.

Соціологи фіксують, що попри загальну підтримку ідеї "сильної руки", середній клас дедалі гостріше реагує на спроби скоротити субсидії за програмами медичного страхування та видатки на соціальне забезпечення.

По шансах республіканців б'ють внутрішньопартійна криза та ерозія підтримки серед молодих чоловіків і латиноамериканців.

Саме вони забезпечили перемогу Трампа 2024 року, проте зараз стають стратегічним глухим кутом для "Великої старої партії".

Таким чином, поєднання низької популярності лідера, економічного скептицизму та мобілізації демократичного електорату на тлі "ефекту маятника" створює ідеальний шторм, який може завершити епоху республіканської монополії у Вашингтоні вже цього листопада.

Втім, навіть попри такі негативні прогнози, Республіканська партія зберігає фундаментальні переваги, що ґрунтуються на стійкій довірі виборців до їхньої здатності керувати ключовими сферами життя.

Республіканці утримують вражаючу перевагу над демократами в питаннях безпеки кордонів та боротьби зі злочинністю, а Дональд Трамп акумулює безпрецедентні кошти на підтримку лояльних кандидатів.

А ще у питаннях економіки та створення робочих місць виборці продовжують довіряти республіканцям на 3% більше, ніж їхнім опонентам.

І вирішальним фактором перемоги консерваторів можуть стати географічна перевага та демографічні зсуви серед традиційних груп підтримки демократів.

Щодо виборів до Сенату, до демократам для повернення більшості потрібно здійснити майже неможливе.

Для Дональда Трампа цілком ймовірна втрата більшості у Палаті представників.

А це означатиме для чинного президента втрату можливості впливу на бюджетні та фінансові питання внутрішньої політики (в першу чергу – на федеральний бюджет).

Натомість втрата Сенату повністю обрубає можливість призначати своїх людей на топпосади та просувати будь-які сутнісні ініціативи в міжнародній політиці.

І навіть якщо наприкінці року Дональд Трамп матиме менш поблажливий до нього Конгрес, це зовсім не означає, що він буде абсолютно ворожий і готовий до імпічменту.

Дійсно, цей рік може стати переможним для Демократичної партії – але не кожна перемога означає тріумф та повний розгром опонента.

Але й не слід забувати, що забагато разів американська політика в останні десятиліття дивувала нібито непередбачуваними поворотами .

Тому і в цьому році варто озвучити дуже простий заклик – менше сподіватися на те, що курс США щодо України радикально зміниться вже наприкінці цього року.

Докладніше – в матеріалі Олександра Краєва Шанс зупинити Трампа: як проміжні вибори можуть обмежити президента США.