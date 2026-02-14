Проиграет ли Трамп промежуточные выборы в США и что это может изменить

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых полностью переизберут Палату представителей, а также – треть Сената.

Эти выборы станут очень непростым испытанием для Дональда Трампа – и потому, что его рейтинги падают, и потому, что исторически американцы на промежуточных выборах предпочитают дать шанс оппозиции.

В конце концов, и сам президент США дает основания для таких ожиданий.

О сценариях результатов выборов в американский Конгресс и том, чего ожидать Украине, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Шанс остановить Трампа: как промежуточные выборы могут ограничить президента США. Далее – краткое изложение статьи.

Исторические прецеденты и текущие социологические показатели свидетельствуют о серьезной угрозе потери республиканцами контроля над Капитолием, что традиционно случается с партией действующего президента во время первых промежуточных выборов.

Недовольство состоянием экономики, которое было главным оружием республиканцев в 2024 году, теперь обращается против них. Прежде всего – из-за инфляционных рисков, связанных с протекционистской политикой Белого дома.

Социологи отмечают, что, несмотря на общую поддержку идеи "сильной руки", средний класс все острее реагирует на попытки сократить субсидии по программам медицинского страхования и расходы на социальное обеспечение.

Шансы республиканцев подрывают внутрипартийный кризис и эрозия поддержки среди молодых мужчин и латиноамериканцев.

Именно они обеспечили победу Трампа в 2024 году, однако сейчас становятся стратегическим тупиком для "Большой старой партии".

Таким образом, сочетание низкой популярности лидера, экономического скептицизма и мобилизации демократического электората на фоне "эффекта маятника" создает идеальный шторм, который может положить конец эпохе республиканской монополии в Вашингтоне уже в ноябре этого года.

Впрочем, даже несмотря на такие негативные прогнозы, Республиканская партия сохраняет фундаментальные преимущества, основанные на устойчивом доверии избирателей к их способности управлять ключевыми сферами жизни.

Республиканцы сохраняют впечатляющее преимущество над демократами в вопросах безопасности границ и борьбы с преступностью, а Дональд Трамп аккумулирует беспрецедентные средства на поддержку лояльных кандидатов.

А еще в вопросах экономики и создания рабочих мест избиратели продолжают доверять республиканцам на 3% больше, чем их оппонентам.

И решающим фактором победы консерваторов могут стать географическое преимущество и демографические сдвиги среди традиционных групп поддержки демократов.

Что касается выборов в Сенат, то демократам для возвращения большинства нужно совершить почти невозможное.

Для Дональда Трампа вполне вероятна потеря большинства в Палате представителей.

А это будет означать для действующего президента потерю возможности влиять на бюджетные и финансовые вопросы внутренней политики (в первую очередь – на федеральный бюджет).

Вместо этого потеря Сената полностью лишит его возможности назначать своих людей на высшие должности и продвигать какие-либо существенные инициативы в международной политике.

И если даже в конце года Дональд Трамп будет иметь менее снисходительный к нему Конгресс, это вовсе не означает, что он будет абсолютно враждебен и готов к импичменту.

Действительно, этот год может стать победным для Демократической партии – но не каждая победа означает триумф и полное разгром оппонента.

Но и не следует забывать, что слишком много раз американская политика в последние десятилетия удивляла якобы непредсказуемыми поворотами.

Поэтому и в этом году стоит озвучить очень простой призыв – меньше надеяться на то, что курс США в отношении Украины радикально изменится уже в конце этого года.

Подробнее – в материале Александра Краева Шанс остановить Трампа: как промежуточные выборы могут ограничить президента США.