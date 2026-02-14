Британія направить авіаносну ударну групу до Північної Атлантики

Велика Британія має намір відправити цьогоріч свою авіаносну ударну групу в регіони Північної Атлантики і Крайньої Півночі.

Про це оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що групу очолить авіаносець HMS Prince of Wales, вона буде "діяти спільно з США, Канадою та іншими союзниками по НАТО".

За його словами, "це потужна демонстрація нашої прихильності до євроатлантичної безпеки".

"Саме тому ми зміцнюємо нашу співпрацю з Францією в ядерній сфері. Протягом десятиліть Велика Британія була єдиною ядерною державою в Європі, яка використовувала свій стримуючий вплив для захисту всіх членів НАТО", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

Місія координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".