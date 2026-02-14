Британия направит авианосную ударную группу в Северную Атлантику

Великобритания намерена отправить в этом году свою авианосную ударную группу в регионы Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Об этом объявил премьер-министр Кир Стармер, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что группу возглавит авианосец HMS Prince of Wales, она будет "действовать совместно с США, Канадой и другими союзниками по НАТО".

По его словам, "это мощная демонстрация нашей приверженности евроатлантической безопасности".

"Именно поэтому мы укрепляем наше сотрудничество с Францией в ядерной сфере. На протяжении десятилетий Великобритания была единственной ядерной державой в Европе, которая использовала свое сдерживающее влияние для защиты всех членов НАТО", – подчеркнул Стармер.

Напомним, 11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и, в частности, Гренландия недостаточно защищены.

Миссия будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".