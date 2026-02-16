House of Europe Award: в Україні запускають премію про культуру та зміцнення зв'язків із ЄС

9 лютого офіційно стартує перша House of Europe Award – премія, що відзначає культурні, освітні, медійні та видавничі проєкти, а також людей і організації, які у співпраці з ЄС і Великою Британією створюють суспільно важливі ініціативи попри виклики повномасштабного вторгнення. Збір заявок триває до 5 березня 2026 року.

Головна ціль House of Europe Award – визнання тих, хто за допомогою креативного підходу будує міжнародні партнерства, розповідає про Україну за кордоном і підтримує євроінтеграційні процеси.

Премія охоплює девʼять номінацій, одна з яких – для організацій з України, ЄС або Великої Британії, які понад п’ять років системно працюють над євроінтеграцією України та досягли відчутних результатів.

Інші нагороди відзначають організації та проєкти у сферах міжнародної культурної співпраці, освіти та роботи з молоддю, медіа, представлення української культури в ЄС і Великій Британії, збереження культурної спадщини, підтримки культури національних спільнот та видавничих проєктів і перекладів.

Також House of Europe Award відзначає змінотворців – лідерів змін, які своєю професійною діяльністю формують довіру до України, будують міжнародні зв’язки та надихають інших до дії.

Переможці отримають по 1500 євро, а також публічне визнання і комунікаційну підтримку.

Для участі потрібно розповісти про свої проєкти у формі, додати результати й інші матеріали, що допоможуть краще презентувати вашу роботу.

"Під час війни міжнародна співпраця для України – це не лише фінансування чи формальні угоди. Це про довіру, сталість і спільну відповідальність за майбутнє. House of Europe Award – це наша спроба відзначити та подякувати тим, хто в найскладніші часи не зупинився. Ми хочемо показати: важливі не лише гучні кампанії, а й системна робота з реальним впливом", – зазначає Франциска Сімон, керівниця програми House of Europe.

Детальніше – на офіційному сайті премії. З додатковими запитаннями можна звертатися на award@houseofeurope.org.ua.

House of Europe ("Дім Європи") – програма, що фінансується Європейським Союзом і втілюється Goethe-Institut Україна, створена для підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС і Великій Британії. Зосереджена на культурі й креативному секторі, освіті та роботі з молоддю, соціальному підприємництві, медіа. Додаткову увагу приділяє підтримці національних спільнот України.