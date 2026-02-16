ЗМІ: рекрутери групи Вагнера переорієнтувалися на організацію диверсій у Європі

За словами західних розвідників, рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську ПВК "Вагнер", стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Financial Times.

Статус бойової групи залишається невизначеним з червня 2023 року, коли невдале повстання проти вищого командування російської армії призвело до репресій і смерті її засновника Євгенія Пригожина.

Але рекрутери "Вагнера", які спеціалізувалися на переконанні молодих чоловіків з глибинки Росії воювати в Україні, отримали нове завдання – вербувати економічно вразливих європейців для здійснення насильства на території НАТО, заявили представники розвідки.

Російська військова розвідка "використовує таланти, які має в своєму розпорядженні", сказав один із західних розвідників, маючи на увазі мережу "Вагнера".

Російська розвідка стала дуже активною в пошуках "одноразових" агентів в Європі для поширення хаосу.

Протягом останніх двох років Кремль розширив кампанію з дестабілізації та диверсій по всій Європі, спрямовану на ослаблення рішучості західних держав у їхній підтримці України та поширення соціальних заворушень.

Однак, зіткнувшись зі значним скороченням кількості таємних агентів у Європі після низки дипломатичних висилок з столиць ЄС, керівники розвідки Москви все частіше звертаються до посередників, щоб виконувати свої завдання.

Для російської розвідки мережа Вагнера виявилася особливо ефективним – хоч і грубим – інструментом для цього, повідомили FT впливові європейські розвідники.

Агенти отримують від оперативників "Вагнера" завдання на все: від підпалів автомобілів політиків і складів з гуманітарною допомогою для України до видавання себе за нацистських пропагандистів.

Зазвичай рекрутовані особи роблять це за гроші і часто є маргіналізованими, іноді позбавленими мети чи напрямку.

"Вагнер" мав готову мережу пропагандистів і рекрутерів, які "розмовляють їхньою мовою", сказав один європейський посадовець.

Зазвичай російські спецслужби прагнуть встановити принаймні два "проміжні" рівні між собою та агентами, яких вони хочуть залучити до виконання своїх завдань, зазначив посадовець. "Вони завжди хочуть мати можливість заперечувати свою причетність... А "Вагнер" та особи, які входили до його складу... мають тривалі та тісні стосунки, працюючи таким чином на розвідку", – сказав він.

Тим часом ФСБ, як правило, звертається до кримінальних мереж і діаспор, з якими вона налагодила зв'язки в ближньому зарубіжжі Росії, але вони менш ефективні в масовому вербуванні, додали вони.

"Вагнер" і його прихильники вже мали значну онлайн-присутність у соціальних мережах, орієнтованих на росіян, що було відносно легко перетворено на більш міжнародно орієнтовану діяльність.

Канали Telegram, які використовує ця група, були напрочуд витонченими та вправними у тому, як вони себе презентували, зазначив другий європейський посадовець. "Вони знають свою аудиторію", – сказав він.

Роль мережі "Вагнер" у диверсійній кампанії Росії з самого початку перебувала під пильною увагою європейських розвідувальних та безпекових служб. Наприклад, акаунти в соціальних мережах, якими керувала "Вагнер", були відповідальні за вербування групи британців наприкінці 2023 року.

Після цього нападу європейські агентства поступово склали картину набагато більш розгалуженої мережі "одноразових" бойовиків "Вагнера" по всій Європі.

При цьому органи безпеки мають принаймні одну перевагу: те, що російські розвідники виграють у масштабах і вартості, використовуючи посередників, таких як "Вагнер", для вербування аматорських диверсантів, вони втрачають у компетентності та секретності. Наразі було вдалося запобігти більшій кількості нападів, ніж тих, що вдалися.

Нагадаємо, у Польщі лишили в силі вироки росіянам, які агітували приєднатись до групи Вагнера.