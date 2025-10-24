У Британії члени банди, що підпалила склад з допомогою Україні, дістали тюремні строки

Банду, причетну до замовленого російськими найманцями ПВК "Вагнер" підпалу лондонського складу, який надавав допомогу Україні, було засуджено до тривалих тюремних строків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напад був здійснений за наказом "Вагнера" – приватної військової компанії, яка діє від імені російської держави – і завдав збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів.

Ділан Ерл, а також Джейк Рівз і ще четверо осіб були засуджені за шпигунство, терористичні злочини і підпал за їхню причетність до теракту.

21-річний Ерл зізнався, що планував підпал промислових об'єктів у Лейтоні, на сході Лондона, у березні минулого року, працюючи за вказівкою групи Вагнера, яка заборонена у Британії як терористична.

Він був засуджений в цілому на 23 роки, з яких 17 проведе у в'язниці. Рівз був засуджений до 12 років позбавлення волі з наступним роком умовно.

У суді було заявлено, що Ерл з Елмсторпа, графство Лестершир, і 24-річний Рівз з Кройдона, південний Лондон, обрали це місце своєю мішенню, оскільки воно використовувалося для постачання гуманітарної допомоги та супутникового обладнання StarLink в Україну.

Ерл завербував Рівза, щоб той допоміг йому спланувати підпал. Потім Рівз завербував свого друга Нії Коджо Менса для здійснення нападу.

Менса завербував свого друга Джейкіма Роуза, а Угній Асмена також взяв участь у нападі.

Щоб взяти вогонь під контроль, знадобилося вісім пожежних бригад, в яких працювало 60 вогнеборців.

Банда планувала подальші підпали ресторану і винного магазину в Мейфейрі, в центрі Лондона, а також спробу викрадення власника, заможного російського дисидента Євгенія Чичваркіна.

23-річного Менса, 23-річного Роуза та 21-річного Асмену без певної адреси визнали винними у підпалі при обтяжуючих обставинах.

Менса ув'язнили на 10 років, Роуза – на дев'ять років, а Асмену – на вісім років.

Ештону Евансу, який допомагав Ерлу постачати наркотики, також було пред'явлено звинувачення в рамках розслідування, оскільки повідомлення в соціальних мережах нібито свідчили про те, що він знав про підпал і про заплановані злочини в Мейфейрі.

Еванс з Ньюпорта був визнаний невинним за першим пунктом звинувачення (щодо підпалу в Лейтоні), але винним за другим пунктом, пов'язаним зі змовою з метою нанесення шкоди бізнесу в Мейфейрі.

20-річний хлопець був ув'язнений на дев'ять років з наступним роком умовно.

Ерл визнав себе винним у підготовчих діях, що суперечать статті 18 Закону про національну безпеку (NSA) 2023 року, підпалі при обтяжуючих обставинах, зберіганні з метою збуту наркотиків класу А і володінні майном, здобутим злочинним шляхом.

Рівз визнав себе винним у згоді прийняти матеріальну вигоду від іноземної розвідувальної служби, що суперечить статтям 17(2) і (11) Закону про національну безпеку 2023 року, а також у підпалі при обтяжуючих обставинах.

Ерл і Рівз стали першими людьми, засудженими за злочини, передбачені Законом про національну безпеку, який набув чинності наприкінці 2023 року.

Шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованого угруповання "Вагнер", постали перед судом 4 жовтня 2024 року.