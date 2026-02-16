СМИ: рекрутеры группы Вагнера переориентировались на организацию диверсий в Европе

По словам западных разведчиков, рекрутеры и пропагандисты, ранее работавшие на российскую ЧВК "Вагнер", стали основным каналом для организованных Кремлем диверсионных атак в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Статус боевой группы остается неопределенным с июня 2023 года, когда неудачное восстание против высшего командования российской армии привело к репрессиям и смерти ее основателя Евгения Пригожина.

Но рекрутеры "Вагнера", которые специализировались на убеждении молодых мужчин из глубинки России воевать в Украине, получили новое задание – вербовать экономически уязвимых европейцев для совершения насилия на территории НАТО, заявили представители разведки.

Российская военная разведка "использует таланты, которые имеет в своем распоряжении", сказал один из западных разведчиков, имея в виду сеть "Вагнера".

Российская разведка стала очень активной в поисках "одноразовых" агентов в Европе для распространения хаоса.

В течение последних двух лет Кремль расширил кампанию по дестабилизации и диверсиям по всей Европе, направленную на ослабление решимости западных государств в их поддержке Украины и распространение социальных беспорядков.

Однако, столкнувшись со значительным сокращением количества тайных агентов в Европе после ряда дипломатических высылок из столиц ЕС, руководители разведки Москвы все чаще обращаются к посредникам, чтобы выполнять свои задачи.

Для российской разведки сеть Вагнера оказалась особенно эффективным – хотя и грубым – инструментом для этого, сообщили FT влиятельные европейские разведчики.

Агенты получают от оперативников "Вагнера" задания на все: от поджогов автомобилей политиков и складов с гуманитарной помощью для Украины до выдачи себя за нацистских пропагандистов.

Обычно рекрутированные лица делают это за деньги и часто являются маргинализированными, иногда лишенными цели или направления.

"Вагнер" имел готовую сеть пропагандистов и рекрутеров, которые "говорят на их языке", сказал один европейский чиновник.

Обычно российские спецслужбы стремятся установить по крайней мере два "промежуточных" уровня между собой и агентами, которых они хотят привлечь к выполнению своих задач, отметил чиновник. "Они всегда хотят иметь возможность отрицать свою причастность... А "Вагнер" и лица, входившие в его состав... имеют длительные и тесные отношения, работая таким образом на разведку", – сказал он.

Между тем ФСБ, как правило, обращается к криминальным сетям и диаспорам, с которыми она наладила связи в ближнем зарубежье России, но они менее эффективны в массовой вербовке, добавили они.

"Вагнер" и его сторонники уже имели значительное онлайн-присутствие в социальных сетях, ориентированных на россиян, что было относительно легко преобразовано в более международно ориентированную деятельность.

Каналы Telegram, которые использует эта группа, были удивительно изящными и ловкими в том, как они себя презентовали, отметил второй европейский чиновник. "Они знают свою аудиторию", – сказал он.

Роль сети "Вагнер" в диверсионной кампании России с самого начала находилась под пристальным вниманием европейских разведывательных и безопасности служб. Например, аккаунты в социальных сетях, которыми управляла "Вагнер", были ответственны за вербовку группы британцев в конце 2023 года.

После этого нападения европейские агентства постепенно составили картину гораздо более разветвленной сети "одноразовых" боевиков "Вагнера" по всей Европе.

При этом органы безопасности имеют по крайней мере одно преимущество: то, что российские разведчики выигрывают в масштабах и стоимости, используя посредников, таких как "Вагнер", для вербовки любительских диверсантов, они теряют в компетентности и секретности. На данный момент удалось предотвратить большее количество нападений, чем тех, которые удались.

Напомним, в Польше оставили в силе приговоры россиянам, которые агитировали присоединиться к группе Вагнера.