Мерц у Чорногорії закликав ЄС продемонструвати готовність до розширення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Європейський Союз повинен продемонструвати свою готовність і здатність приймати нових членів.

Про це він заявив у п’ятницю, 5 червня, під час спілкування із журналістами у Чорногорії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц після зустрічі лідерів ЄС з колегами із країн Західних Балкан, які сподіваються приєднатися до Євросоюзу у найближчі роки наголосив, що той факт, що ЄС вже 13 років не приймає нових членів, свідчить про те, що "з боку Європейського Союзу також були недоліки".

"Європейський Союз має продемонструвати, що він здатний і готовий до розширення, і ми хочемо обговорити це тут. Звісно, є ціла низка питань, на які ми маємо відповісти, і ми маємо відповісти на них разом", – сказав він.

На саміті, який проходить у прибережному місті Тиват у Чорногорії, зібралися провідні європейські лідери та посадовці з країн-кандидатів. Усі вони перебувають на різних етапах, причому Чорногорія та Албанія – у лідерах.

Країни-кандидати повинні привести своє законодавство у відповідність до вимог ЄС у 35 сферах політики, починаючи від стандартів у сфері правосуддя і закінчуючи правилами сільського господарства та рибальства.

Нагадаємо, наприкінці квітня Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС: країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допускає можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.