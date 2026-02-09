У Польщі лишили в силі вироки росіянам, які агітували приєднатись до групи Вагнера

Апеляційний суд у Кракові залишив у силі вирок, яким двох росіян засудили за розповсюдження в Польщі наліпок, що вербували до групи Вагнера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Андрєй Г. та Алексєй Т. були засуджені до 5,5 років тюремного ув'язнення. Вирок є остаточним.

Покарання у вигляді 5,5 років тюремного ув'язнення для росіян було винесено минулого року окружним судом у Кракові, який погодився з висновками прокуратури, стверджуючи, що наклейки були інструментом для досягнення двох цілей – вербування до військової служби та пропагандистських дій.

Таким чином, суд визнав Андрєя Г. та Алексєя Т. винними у вербуванні до групи Вагнера, а також у шпигунській діяльності на користь російської розвідки. Він також зобов'язав їх сплатити по 30 тисяч злотих на користь Фонду допомоги потерпілим та післявиправної допомоги.

Як прокурор, так і захисники оскаржили цей вирок. У суді другої інстанції прокурор вимагав більш суворого покарання – вісім років тюремного ув'язнення, аргументуючи це тим, що це стане застереженням для інших. Він додав, що чоловіки діяли також на користь інших російських об'єднань, у тому числі пов'язаних зі збройними силами.

Повноважні представники обвинувачених, навпаки, вимагали їх виправдання, звинувачуючи суд першої інстанції, зокрема, у відсутності доказів на підтвердження тези про свідому участь у розвідувальній діяльності. Вони також підкреслювали, що розклеювання наклейок не мало на меті дезінформацію чи дезінтеграцію.

Самі обвинувачені на стадії слідства не визнали сформульованих прокуратурою звинувачень у вербуванні до військової служби та шпигунстві, не заперечуючи при цьому, що стояли за самим розповсюдженням наклейок.

Раніше стало відомо, що банду, причетну до замовленого російськими найманцями ПВК "Вагнер" підпалу лондонського складу, який надавав допомогу Україні, було засуджено до тривалих тюремних строків.

У вересні суд у Празі засудив громадянина Колумбії до восьми років тюремного ув'язнення за підпал і планування ще одного у справі, яка, на думку влади, може бути пов'язана з Росією.