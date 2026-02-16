Генсек Ради Європи прибув до Києва

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

У понеділок вранці Берсе провів переговори із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Після цього відбулася їх спільна пресконференція.

Як повідомляє Reuters, Берсе та Сибіга також вшановували пам'ять загиблих українських захисників біля імпровізованого меморіалу на Майдані Незалежності в Києві.

Нагадаємо, у січні Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".