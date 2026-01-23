Укр Рус Eng

ЄС та Рада Європи підписали угоду про підготовку Спецтрибуналу щодо російської агресії

Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 16:17 — Ольга Ковальчук

Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у X.

Генсек Ради Європи повідомив, що передова група займатиметься підготовкою структур трибуналу, посилення підзвітності та підтримкою правосуддя для України.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

