ЄС та Рада Європи підписали угоду про підготовку Спецтрибуналу щодо російської агресії

Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у X.

Генсек Ради Європи повідомив, що передова група займатиметься підготовкою структур трибуналу, посилення підзвітності та підтримкою правосуддя для України.

The Council of Europe and the @EU_Commission @eu_eeas have signed an agreement to set up an advance team for the future Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. A key step towards strengthening accountability, preparing the tribunal's structures, and… – Alain Berset (@alain_berset) January 23, 2026

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

