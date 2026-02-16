Генсек Совета Европы прибыл в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Украину.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

В понедельник утром Берсе провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. После этого состоялась их совместная пресс-конференция.

Как сообщает Reuters, Берсе и Сибига также почтили память погибших украинских защитников у импровизированного мемориала на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, в январе Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".