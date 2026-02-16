Гендиректор Ради миру Трампа візьме участь в засіданні Ради ЄС 23 лютого

Генеральний директор Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, Ніколай Младенов візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі в понеділок, 23 лютого.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбах Ради ЄС та Європейської комісії.

Младенова запросили на засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі 23 лютого.

"Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію на Близькому Сході у світлі останніх подій, що стосуються Гази та Західного берега, і, можливо, Ірану. До міністрів приєднається високий представник з питань Гази, Ніколай Младенов", – повідомили у Раді ЄС.

Цю інформацію підтвердив також речник Європейської комісії Ануар ель-Ануні.

"Наступного тижня у нас відбудеться Рада ЄС із закордонних справ. Міністри обговорять з паном Младеновим, який конкретний внесок Європейський Союз може зробити у мирний план у Газі. Це та перспектива, якою я можу поділитися з вами сьогодні", – розповів він.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 лютого стало відомо, що ЄС візьме участь у Раді миру Трампа 19 лютого у статусі спостерігача.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

З держав-членів Європейського Союзу у заснуванні Ради миру взяли участь Угорщина та Болгарія. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто поїде до Трампа на засідання його Ради миру.

Пізніше про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Кіпр, Італія та Румунія.