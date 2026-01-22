У Давосі створили Раду миру Трампа без участі головних союзників США з Європи

У швейцарському Давосі створили Раду миру, яку ініціював американський президент Дональд Трамп.

Це відбулося під час Всесвітнього економічного форуму, пише "Європейська правда".

Перед підписанням документів про створення Ради миру Трамп висловив впевненість, що "практично кожна країна хоче бути частиною цього процесу".

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був.

Країни, представлені на сцені в Давосі, були переважно з Близького Сходу та Південної Америки, серед учасників були лідери Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Парагваю.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

"Мені насправді подобається ця група. Мені подобаються всі її члени. Ви можете в це повірити? Зазвичай у мене є два-три члени, які мені не подобаються. Тут я таких не бачу", – сказав він.

Рада миру, за початковим задумом Трампа, мала зосереджувалася на закріпленні миру в Газі та її відбудові. Але, за словами президента США, рада може взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція надходила, але наразі Київ її вивчає і ще не дав відповідь.

Нагадаємо, 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.