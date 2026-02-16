Гендиректор Совета мира Трампа примет участие в заседании Совета ЕС 23 февраля

Генеральный директор Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом, Николай Младенов примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 23 февраля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службах Совета ЕС и Европейской комиссии.

Младенова пригласили на заседание министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 23 февраля.

"Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в свете последних событий, касающихся Газы и Западного берега, и, возможно, Ирана. К министрам присоединится высокий представитель по вопросам Газы, Николай Младенов", – сообщили в Совете ЕС.

Эту информацию подтвердил также представитель Европейской комиссии Ануар эль-Ануни.

"На следующей неделе у нас состоится Совет ЕС по иностранным делам. Министры обсудят с господином Младеновым, какой конкретный вклад Европейский Союз может сделать в мирный план в Газе. Это та перспектива, которой я могу поделиться с вами сегодня", – рассказал он.

Как сообщала "Европейская правда", 16 февраля стало известно, что ЕС примет участие в Совете мира Трампа 19 февраля в статусе наблюдателя.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Из государств-членов Европейского Союза в учреждении Совета мира приняли участие Венгрия и Болгария. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично поедет к Трампу на заседание его Совета мира.

Позже о своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Кипр, Италия и Румыния.