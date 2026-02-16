ЗМІ: Німеччина хоче залучити українських військових для навчання Бундесверу

Міністерство оборони Німеччини хоче якомога швидше залучити українських військових до навчання німецьких збройних сил, щоб підвищити бойову готовність власних військ.

Про це Spiegel повідомили представники армії, пише "Європейська правда".

Як зазначається, минулої п'ятниці, 13 лютого, міністр Борис Пісторіус підписав відповідну угоду в рамках зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За словами представника армії, планується "використати досвід українських солдатів у навчанні".

Співрозмовники в Бундесвері повідомили, що з 2025 року тривають переговори з Україною про те, як Бундесвер може скористатися бойовим досвідом української армії.

План полягає в тому, щоб українські військові поділилися з товаришами по службі в армії практичними знаннями, отриманими під час бойових дій з російською армією, власним досвідом використання дронів та захисту від атак ворога.

"Наразі ніхто в НАТО не має більше бойового досвіду, ніж Україна, і ми повинні цим скористатися", – заявили офіцери.

Дотепер Збройні сили Німеччини пропонували навчальні курси для України. З початку війни тисячі солдатів вже побували в Німеччині, де пройшли кількатижневе навчання на військових полігонах.

Крім того, Бундесвер навчив сотні українських солдатів користуватися системами озброєння, які Німеччина надала Україні.

У листопаді у Литві вперше провели навчання військових медиків за участю української організації TacMed Ukraine.

