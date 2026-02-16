СМИ: Германия хочет привлечь украинских военных для обучения Бундесвера

Министерство обороны Германии хочет как можно скорее привлечь украинских военных к обучению немецких вооруженных сил, чтобы повысить боеготовность собственных войск.

Об этом Spiegel сообщили представители армии, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в минувшую пятницу, 13 февраля, министр Борис Писториус подписал соответствующее соглашение в рамках встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя армии, планируется "использовать опыт украинских солдат в обучении".

Собеседники в Бундесвере сообщили, что с 2025 года продолжаются переговоры с Украиной о том, как Бундесвер может воспользоваться боевым опытом украинской армии.

План состоит в том, чтобы украинские военные поделились с сослуживцами в армии практическими знаниями, полученными во время боевых действий с российской армией, собственным опытом использования дронов и защиты от атак врага.

"Сейчас никто в НАТО не имеет больше боевого опыта, чем Украина, и мы должны этим воспользоваться", – заявили офицеры.

До сих пор Вооруженные силы Германии предлагали учебные курсы для Украины. С начала войны тысячи солдат уже побывали в Германии, где прошли нескольконедельное обучение на военных полигонах.

Кроме того, Бундесвер обучил сотни украинских солдат пользоваться системами вооружения, которые Германия предоставила Украине.

В ноябре в Литве впервые провели обучение военных медиков с участием украинской организации TacMed Ukraine.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Проверка на решительность НАТО: готов ли Альянс защищать Литву и Польшу от нападения РФ