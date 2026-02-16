СМИ: Германия хочет привлечь украинских военных для обучения Бундесвера
Министерство обороны Германии хочет как можно скорее привлечь украинских военных к обучению немецких вооруженных сил, чтобы повысить боеготовность собственных войск.
Об этом Spiegel сообщили представители армии, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, в минувшую пятницу, 13 февраля, министр Борис Писториус подписал соответствующее соглашение в рамках встречи с президентом Владимиром Зеленским.
По словам представителя армии, планируется "использовать опыт украинских солдат в обучении".
Собеседники в Бундесвере сообщили, что с 2025 года продолжаются переговоры с Украиной о том, как Бундесвер может воспользоваться боевым опытом украинской армии.
План состоит в том, чтобы украинские военные поделились с сослуживцами в армии практическими знаниями, полученными во время боевых действий с российской армией, собственным опытом использования дронов и защиты от атак врага.
"Сейчас никто в НАТО не имеет больше боевого опыта, чем Украина, и мы должны этим воспользоваться", – заявили офицеры.
До сих пор Вооруженные силы Германии предлагали учебные курсы для Украины. С начала войны тысячи солдат уже побывали в Германии, где прошли нескольконедельное обучение на военных полигонах.
Кроме того, Бундесвер обучил сотни украинских солдат пользоваться системами вооружения, которые Германия предоставила Украине.
В ноябре в Литве впервые провели обучение военных медиков с участием украинской организации TacMed Ukraine.
